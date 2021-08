What If...?, Jeffrey Wright ci presenta l'Osservatore in un nuovo video

Sono tanti gli elementi di What If...? che suscitano la nostra curiosità: quali saranno i nuovi personaggi presentati dallo show? Le varianti degli eroi più noti saranno all'altezza delle versioni originali? Ma soprattutto, chi è l'Osservatore e quale sarà il suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe?

A quest'ultima domanda ha provato in parte a rispondere Jeffrey Wright in un video che segue quello in cui vediamo Steve Rogers diventare una sorta di Iron Man: l'interprete dell'Osservatore ci ha spiegato in parte ciò che sarà il suo personaggio e, soprattutto, quali saranno le sue abilità e la sua posizione nei confronti del resto dell'universo.

"Sono Jeffrey Wright, sono la voce dell'Osservatore in What If...? e posso vedere ciò che pochi altri possono vedere. Il multiverso nella sua totalità lungo il tempo e lo spazio. Le storie che voialtri pensavate di conoscere sono completamente diverse da quelle che ricordate. Volti familiari in ruoli che non lo sono" sono state le enigmatiche parole dell'attore.

Una cosa è certa: l'Osservatore si presenta come un personaggio decisamente interessante, come interessante sarà indagare ulteriormente sui suoi effettivi poteri. Per saperne di più, dunque, non resta che aspettare qualche giorno! Il produttore del nuovo show Marvel, intanto, ha ipotizzato un ritorno dei protagonisti di What If...? nel futuro dell'MCU.