What If...?, Jeffrey Wright svela un dettaglio che ha evitato interpretando l'Osservatore

Mancano poche settimane al debutto di What If...?, nuova serie animata targata Marvel, che grazie al potere dell'animazione viaggerà nel tempo per vedere come si svolgono gli eventi principali dell'MCU in altri universi. Il tutto grazie all'Osservatore, un antico essere onniveggente che funge da narratore, con Jeffrey Wright a prestargli la voce.

Chissà quali altri serie animate usciranno dopo What If...? ma nel frattempo i fan attendono questo show che si preannuncia davvero entusiasmante. Parlando del suo personaggio, la star di Westworld e The Batman ha svelato un dettaglio piuttosto curioso:"Molte volte troviamo un personaggio come questo molto potente, saggio e drammatico. Se guardate alcuni vecchi film sulla mitologia greca e persino egiziana o cose del genere, di storia, scopriamo che i personaggi hanno un accento britannico. E non ho mai capito perché sia così".



Wright ha proseguito:"Perché ogni uomo saggio o donna saggia nella storia del cinema devono essere britannici?".

E poi l'attore entra maggiormente nello specifico:"Quindi la prima volta che abbiamo incontrato l'Osservatore nei fumetti sulla luna, ho pensato che ci fosse apertura riguardo a dove andare con la voce e si può creare insieme un'idea e un suono per la sua voce attuale".

L'attore ha confessato di aver girato molti voice over della serie mentre si trovava in pigiama in un piccolo armadio di casa lo scorso anno a causa della pandemia, indicando l'episodio di Doctor Strange e quello che Chadwick Boseman ha registrato prima della sua morte, quelli a cui prestare maggiore attenzione.



