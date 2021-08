What If: Kevin Feige parla dell'ultima performance di Boseman e del futuro di T'Challa

Il T'Challa di Boseman tornerà nel prossimo episodio di What If...?, in arrivo su Disney+ tra meno di 24 ore. Come sappiamo, Chadwick ha registrato più episodi per la serie animata della Marvel, regalandoci un'ultima performance. Kevin Feige ha commentato la sua partecipazione allo show, e ha raccontato qualcosa sul sequel di Black Panther.

Nel corso del red carpet del nuovo film Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Feige è intervenuto ai microfoni di Variety. "Non sapevamo che sarebbe stata la sua ultima performance ovviamente," ha raccontato in merito alla partecipazione di Boseman al doppiaggio della nuova serie animata. Come sappiamo nel primo episodio di What If...? si esplora la domanda "E se T'Challa fosse Star-Lord?", domanda che fa prendere una piega nuova al personaggio nello show, e che stuzzicava molto Chadwick.

"È venuto numerose volte, era così elettrizzato, era così entusiasta... Ha letto l'episodio che andrà in onda tra 24 ore e poi è tornato e ha dichiarato 'Adoro questa versione di T'Challa.' - ha detto Feige - E abbiamo avuto una conversazione dopo con Ryan su "Come possiamo inserire un po' di questa voce", niente della trama, ma solo un po' di quella voce in Black Panther 2. Ora, ovviamente, è straordinariamente triste e agrodolce pensarci, ma sono molto felice che ce l'abbiamo e sono molto felice che l'abbia fatto per noi. Sono entusiasta che anche i fan lo possano vedere."

Come sappiamo nel nuovo film di Black Panther le cui riprese sono già iniziate, non ci sarà un recast del personaggio di T'Challa, e non sappiamo ancora come verrà gestita la sua assenza da qui in poi. Nel corso dell'intervista è stato chiesto a Kevin Feige se ci sono programmi circa l'anniversario della morte di Boseman, che sarà il 28 Agosto. Il presidente dei Marvel Studios ha semplicemente risposto che "Ogni giorno è un tributo a lui al momento, mentre si filma ad Atalanta, ogni singolo giorno."