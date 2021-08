What If...?, Kevin Feige rivela: 'La seconda stagione tratterà i film della Fase 4'

Da Peggy nei panni di Captain Carter a T'Challa come Star-Lord al posto di Peter Quill, la prima stagione di What If...? sta proponendo delle versioni alternative di alcune delle storyline principali dell'Infinity Saga, ma a quanto pare dalla seconda stagione ci sarà un'importante svolta.

Come rivelato da Kevin Feige in persona durante una recente intervista con Screen Rant, rilasciata in occasione dell'imminente uscita di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il secondo arco narrativo della serie animata inizierà già a trattare i film della Fase 4.

"Questa è la cosa divertente di avere una serie come What If...? ora. E vi dirò, proprio come la stagione 1 sta attingendo a film e trama del MCU che avete visto fino a questo punto, la stagione 2 includerà sicuramente i film della Fase 4", ha dichiarato il produttore.

La cosa interessante, oltre al fatto che la serie potrà esplorare new entry come lo stesso Shang-Chi, gli Eterni o Ms. Marvel, è che in questo modo i Marvel Studios avranno la possibilità di integrare una serie basata sul Multiverso con altri prodotti legati ad esso quali Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Spider-Man: No Way Home o la serie di Loki, dando vita a degli scenari dal potenziale davvero interessante.

Voi cosa ne pensate di questa possibilità? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi ricordiamo che su Disney+ è da poco approdato il secondo episodio di What If...? dedicato a T'Challa/Star-Lord.