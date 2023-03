What If...?, Lawrence Fishburne sul futuro del suo personaggio: 'Bill Foster ritornerà'

A volte capita di lasciarsi sfuggire cose che non si dovrebbero dire. Questo è successo a Lawrence Fishburne che ha involontariamente anticipato la presenza di Bill Foster nella seconda stagione di What If...? A riportare la cosa sono stati alcuni insider che hanno ricitato le parole dell'attore.

La questione è partita dall'assenza di Bill Foster in Ant-Man and The Wasp: Quantumania, nuovo film del franchise che vede Paul Rudd tornare nei panni dell'eroe più piccolo (e grande allo stesso tempo) della Terra. Il film ha segnato l'esordio ufficiale del Kang il Conquistatore di Jonathan Majors nel Marvel Cinematic Universe. Nonostante lo sceneggiatore si sia definito amareggiato dai risultati raggiunti da Ant-Man 3, la pellicola è comunque riuscita a riportare il pubblico nelle atmosfere del personaggio.

La mancanza di Foster ha portato ad alcune domande che Fishburne non ha saputo schivare. "Bill Foster compare in What If...?”, ha detto l'attore. “Sì, sì, Bill Foster si presenta in What If…? come Giant-Man, in realtà" ha confessato senza lasciare alcun dubbio ai fan. Fin dal primo secondo la serie animata si è proposta come un rovesciamento di tutto ciò che il pubblico già conosce. La prima stagione è riuscita ad appassionare milioni di persone con storie capaci di mischiare dramma e surreale.

Nel frattempo, per approfondire meglio la serie, vi consigliamo la nostra recensione di What If...? prima serie animata dei Marvel Studios. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!