What If...?, un leak inatteso anticipa eccezionali progetti per il Multiverso

Il Multiverso sta per arrivare nel Marvel Cinematic Universe, era già piuttosto chiaro dal titolo di Doctor Strange 2 e anche dai vari spoiler giunti su SpiderMan: No Way Home In molti speravano addirittura che in WandaVision potessimo averne le prime tracce ma ora un nuovo leak di What If...? conferma inattesi sviluppi.

Nel poster che potete vedere qui di seguito vengono infatti presentati i Guardiani del Multiverso in versione animata. Il trailer di Loki ha recentemente rivelato che esistono dei doppelganger di personaggi a noi familiari che provengono da linee temporali differenti che sono chiamati "varianti".

Nel Tweet possiamo ammirare la Captain Britain di Peggy Carter e una versione di T'Challa che diventa Star-Lord (il compianto Chadwick Boseman ha registrato numerosi episodi prima della sua morte). C'è una variante di Thor il cui costume ricorda quello che il figlio di Odino indossava in Thor: The Dark World, una di Doctor Strange che indossa un costume diverso per ragioni del tutto sconosciute e un' altra Gamora.

Ma la più curiosa è la variante di Black Widow, che indossa il costume che Natasha Romanoff ci presenterà proprio nel suo stand-alone, che sembra essere l'abito tradizionale indossato dagli studenti della Red Room; è possibile che provenga da una linea temporale in cui Natasha non è mai entrata a far parte dello SHIELD.

Cosa ne pensate di questa immagine di What If...? Fatecelo sapere nei commenti.