What If...?, un leak svela il sorprendente ruolo di Spider-Man nella serie animata Marvel

Mancano due settimane esatte all'arrivo di What If...?, attesa serie animata del Marvel Cinematic Universe che esplorerà il Multiverso del franchise dopo gli eventi mostrati nel finale di stagione di Loki, e ora è arrivato un importante indizio sul ruolo di Spider-Man.

Nello specifico, come segnalato da Comicbook.com, è emerso in rete un leak delle minifigure LEGO dedicate allo show in cui il personaggio viene indicato come "Spider-Man cacciatore di zombie", rivelando dunque la sua presenza nella storia che vedrà alcuni membri degli Avengers trasformati in morti viventi.

Dato che nel trailer ufficiale di What If...? abbiamo visto l'arrampicamuri affrontare Scarlett Witch, inoltre, possiamo dedurre che l'assenza di Elizabeth Olsen dal cast vocale sia dovuta al fatto che Wanda sarà presente nella serie solamente in versione zombie. In aggiunta vi ricordiamo che al momento non risulta tra i doppiatori neanche Tom Holland, dunque non sappiamo quale versione del ragnetto è stata scelta per andare a caccia di zombie nella serie animata.

What If...? debutterà su Disney+ il prossimo 11 agosto, con i successivi episodi che arriveranno sulla piattaforma streaming regolarmente ogni mercoledì. Cosa vi aspettate dalla nuova serie Marvel? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, Tom Hiddleston ha anticipato che What If...? getterà le basi per il futuro del MCU.