What If, la madre di Hayley Atwell non vuole l'action figure di Captain Carter: il motivo

La prima stagione di What If...?, serie animata e antologica Marvel, ha debuttato la scorsa estate mostrandoci nuovi angoli del Marvel Cinematic Universe tra cui Captain Carter a cui Hayley Atwell ha prestato la sua voce avendo interpretato Peggy Carter nei live-action.

Captain Carter ha fatto il suo debutto nel primo episodio di What If…? ed è diventato uno dei personaggi preferiti dai fan, generando la sua serie di fumetti e vari articoli di merchandising tra cui anche un’action figure che Atwell ha condivido su Instagram con un divertente retroscena che riguarda la reazione di sua madre all’oggetto.

Quando Atwell ha chiesto alla madre se voleva una action figure di Captain Carter Marvel Legends, ha risposto che non ne ha bisogno perché ha già "lo stampo originale", potete vedere il post in calce alla notizia. Come ha rivelato il team creativo, Captain Carter continuerà ad avere un ruolo ricorrente anche nella seconda stagione di What If...?.



"Penso che ci siamo resi conto subito all'inizio dello sviluppo che ci sarebbe stato un personaggio che sarebbe sbocciato e sarebbe diventato più importante", ha detto il produttore Brad Winderbaum in un'intervista lo scorso anno. "Non più importante degli altri, ma aveva un forte rapporto con l'Osservatore, che è davvero la nostra forza trainante dietro la serie, e questo è Captain Carter. Ci siamo resi conto quando abbiamo iniziato a sviluppare la seconda stagione che Captain Carter sarebbe stato il personaggio che avremmo rivisitato in ogni stagione".



Non perdetevi la nostra recensione finale di What If...?, serie che trovate in streaming esclusivamente su Disney+.