What If..?, Mark Ruffalo svela un video in anteprima con Iron Man zombie!

Dopo aver strizzato l'occhio ai fan riguardo alla scena mid-cretit di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Mark Ruffalo ha condiviso in rete un primo sguardo al nuovo episodio di What If...? ispirato a Marvel Zombi.

Nel filmato, che potete visionare in calce alla news, quello che inizia come un semplice incontro tra Bruce Banner e gli scagnozzi di Thanos (durante gli eventi di Infinity War) diventa presto uno scenario macabro quando a soccorrere lo scienziato doppiato da Ruffalo si presentano Iron Man, Doctor Strange e Wong in versione morti viventi.

La nuova puntata della serie animata trae infatti ispirazione dal ciclo di storie che vede la Terra in preda all'attacco di un virus sconosciuto e talmente potente da trasformare in zombie persino gli eroi più forti, da Iron Man a Captain America, con quest'ultimo grande protagonista del poster ufficiale di What If...? diffuso di recente. A giudicare dalla pellicola, e come già dimostrato dal sorprendente episodio dedicato al Doctor Strange Supremo, possiamo aspettarci una storia dalle tinte molto cupe e lontane dalle atmosfere a cui ci ha abituato il franchise nel corso degli anni.

Vi ricordiamo che la nuova puntata debutterà su Disney+ domani 8 settembre.Intanto, qui trovate la recensione di What If...? 1x04.