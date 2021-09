What If...?, la Marvel celebra un inatteso matrimonio: siete tutti invitati!

L'episodio 7 di What If...? è approdato su Disney+ lo scorso mercoledì e dopo una serie di puntate che hanno portato morte e distruzione nel multiverso, finalmente abbiamo potuto godere di un po' di allegria e spensieratezza con "E se... Thor fosse stato figlio unico?".

In un mondo in cui Odino ha scelto di non adottare Loki, il Dio del Tuono è meno interessato a governare e a combattere, il suo unico interesse è far festa. Quando Thor arriva per la prima volta sulla Terra, decide di fermarsi a Las Vegas, e organizzare un gigantesco party con diversi membri nel MCU. Naturalmente quello che sembrava essere un evento del tutto innocente, si trasforma in qualcosa di a dir poco catastrofico.

Ci sono stati molti momenti divertenti nell'episodio, ma i fan hanno particolarmente apprezzato il matrimonio a sorpresa di What If...? tra Darcy Lewis (Kat Dennings) e Howard the Duck (Seth Green). In onore di questa buffa scena, i Marvel Studios hanno condiviso uno spiritoso invito alle nozze dei due personaggi in pieno stile Las Vegas.

Naturalmente, quello che inizialmente sembra un matrimonio felice e scanzonato si traduce in una furibonda litigata tra i due personaggi, come avviene alle vecchie coppie sposate da decenni. Cosa accadrà nel prossimo episodio di What If...? Per scoprirlo, non ci resta che attendere.