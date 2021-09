What If, la Marvel diffonde il poster con la versione zombie di Doctor Strange

Il quinto episodio di What If...? è stato ispirato dalla miniserie a fumetti Marvel Zombi , ed è il secondo episodio della serie a presentare un finale desolante per Doctor Strange (Benedict Cumberbatch).

Il personaggio è diventato malvagio nell'episodio precedente e l'ultimo lo ha visto invece come uno dei tanti Vendicatori caduti vittima dell’apocalisse zombie.

All'inizio di questa settimana, i Marvel Studios hanno condiviso nuovi poster con la versione zombificata di Occhio di Falco e Captain America, ora è stato condiviso un altro meraviglioso nuovo poster con Doctor Strange in versione zombie che potete vedere in calce alla notizia.



Cumberbatch tornerà nei panni del personaggio sul grande schermo in Spider-Man: No Way Home prima di riprendere il suo ruolo ancora una volta in Doctor Strange in the Multiverse of Madness il prossimo anno.

Recentemente, ha parlato con il Variety Awards Circut Podcast e ha anticipato che il nuovo film di Spider-Man sarà controverso.



"Sì, Spider-Man: No Way Home sarà molto, molto divertente. Ci sarà un grande dibattito al riguardo, ne sono sicuro, ma è un concetto audace e brillante", ha detto Cumberbatch. "Ha una grande ambizione, non l'ho visto, ma a detta di tutti penso che l'abbia raggiunta. Inoltre, sono così entusiasta dell'opportunità complessiva di esplorare quelle idee. Quindi sì, sarò davvero interessato a vedere come verrà fuori. Ma sono abbastanza certo che sarà un successo."



Leggete la nostra recensione del quinto episodio di What If...? e scoprite tutti i parallelismi tra What If e i film Marvel.