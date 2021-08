What If...?, Marvel ha svelato l'ordine degli episodi del nuovo show Disney+?

Alla fine il gran giorno è arrivato: in queste ore i fan Marvel si stanno godendo il primo episodiod di What If...?, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe che, come già accaduto per WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki, sbarcherà su Disney+ al ritmo di un episodio a settimana. Ma quale sarà l'ordine degli episodi?

La cosa è stata chiarita proprio da Marvel in queste ultime ore: è chiaro a tutti ormai che l'esordio dello show sia stato affidato ad uno dei personaggi più attesi, vale a dire Captain Carter, mentre la prossima settimana sarà il turno dell'inedito T'Challa/Star-Lord, seguito poi da un episodio incentrato su Nick Fury e gli Avengers.

Come alcuni fan hanno notato, inoltre, i nomi delle immagini di What If...? presenti sul sito ufficiale di Disney sembrano rivelare quelli che saranno i protagonisti dei successivi episodi, che potrebbero essere, nell'ordine: Doctor Strange, Thor, Tony Stark, dei non meglio definiti zombie, Ultron e, per finire, i Guardiani del Multiverso.

Resta da capire se sarà davvero questo l'ordine in cui ci verranno presentati gli episodi, ma anche, ad esempio, quale sarà il ruolo di Spider-Man nello show. A tal proposito, pare che un'idea su Spider-Man sia stata scartata perché troppo dark per gli standard Disney.