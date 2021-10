What If...?: Marvel vuole introdurre i personaggi della Fase 4 nella seconda stagione

Nel corso di una recente intervista, la showrunner di What If...? ha risposto ad alcune domande riguardante la serie che oggi si conclude su Disney+ e sulle novità previste per la seconda stagione che sicuramente vedrà la luce nei prossimi anni. Su tutti la possibilità di poter introdurre le versioni animate dei personaggi della Fase 4 del MCU.

Intervenuto al podcast di ComicBook, A.C. Bradley ha risposto: "Anche nella seconda stagione rimarremo ancorati alla formula di una serie antologica, ci saranno nuove storie, nuovi eroi, molti presi dalla Fase 4, più di quelli che eravamo in grado di usare per questa stagione ovviamente. Speriamo di poter avere un assaggio di Shang-Chi, degli Eterni e dei personaggi di Black Widow. Il lato divertente di What If è che possiamo esplorare tutti gli infiniti multiversi quindi possiamo provare e sperimentare qualsiasi cosa. Voglio poter giocare con questi personaggi e per quanto ami Captain Carter, è un amore che va condiviso. Non vedo l'ora di poter condividere nuovi eroi e nuovi mondi con voi".

In effetti, Kevin Feige ha dato carta bianca ai creatori di What If...? per ciò che riguarda la direzione creativa dello show, e considerando ciò che abbiamo visto finora sullo schermo, quella del Presidente e CCO dei Marvel Studios è stata una scommessa decisamente riuscita. Chissà, allora, cosa ci riserverà la seconda stagione di What If...? (e se sarà ancora più dark della prima).

Intanto, i fan Marvel non vedono l'ora dell'arrivo degli Eterni al cinema, con la Marvel che ha pubblicato un nuovo teaser degli Eterni con un conto alla rovescia che scadrà finalmente il prossimo novembre. Inoltre, gli Eterni avrà l'anteprima europea in Italia in chiusura alla Festa del Cinema di Roma il prossimo 24 ottobre. In seguito il film di Chloe Zhao arriverà nelle sale il 3 novembre successivo.