What If...?, il MCU svela finalmente il passato di Spider-Man prima di Civil War!

Nel nuovo episodio di What If...?, in streaming su Disney+ da mercoledì 8 settembre, abbiamo visto l'arrivo degli Avengers zombie. Non sarà sfuggita inoltre, a chi ha già visto la puntata, una importante rivelazione su Spider-Man. Si tratta di una informazione inedita per il MCU, e invitiamo a interrompere qui la lettura se non desiderate spoiler.

Il Peter Parker del Marvel Cinematic Universe, infatti, presenta una sola, importante differenza rispetto a quello classico: non menziona mai lo zio Ben. Nel quinto episodio di What If...? arriva invece il primo riferimento alla figura che, con la sua uccisione, nei fumetti spinge Peter a diventare un supereroe e combattere il crimine.

Verso la metà dell'episodio intitolato What If... Zombies?!, Hope van Dyne chiede a Spider-Man: "Come fai a rimanere così ottimista?". La risposta ripercorre tutto il vissuto del personaggio.

"È l'abitudine, immagino. Mia madre, mio padre, zio Ben, il signor Stark... Ho perso molto. Ma mia zia May dice: Se noi non continuiamo a sorridere quando loro non possono, allora è come se ce ne fossimo andati anche noi."

Mentre il pubblico sembra apprezzare la totale libertà creativa di What If...?, resta da vedere se, ora che sappiamo che zio Ben esiste nel MCU, lo vedremo o sentiremo parlare di lui anche nel prossimo Spider-Man: No Way Home. Nei primi due stand-alone con Tom Holland, la figura di Tony Stark è stata una specie di "surrogato" dello zio. Staremo a vedere cosa succederà.