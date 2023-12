What if, grazie a Nebula il MCU ha creato la propria versione di Blade Runn coi supereroi

Indubbiamente quello che l'MCU sta vivendo ultimamente non lo si può certo definire un periodo felice a livello produttivo. Ma forse con What if...?= le cose potrebbero riprendere il loro solito flusso positivo, specie se il livello qualitativo rimarrà esattamente come quello mostrato fino ad ora.

Tra l'altro, se avete visto come finisce l'ultimo episodio rilasciato di What if, specie se siete degli appassionati del genere fantascienza, dovreste sicuramente aver notato qualche similitudine con una pellicola ben nota anche a chi non mastica molto di cinematografia.

Stiamo parlando di Blade Runner, film cult diretto da Ridley Scott uscito ormai nel lontano 1982. Sembra infatti palese come, con questa rivisitazione particolare di Xandar, in cui all'interno si muove una Nebula in cerca di risposte per scoprire chi ha ucciso Yondu, ci si sia voluti rifare alle atmosfere cyberpunk e noir della celebre pellicola con protagonista Harrison Ford.

Varie sono anche le citazioni che possono confermare questo, come il monologo interiore della protagonista che ricorda da vicino quelli del giovane poliziotto Dekkard durante la caccia agli androidi.

Indubbiamente anche lo stesso aspetto delle ambientazioni ricordano da vicino quella oscura Los Angeles del 2019, in cui la giustizia è più una parola che un valore da rispettare. Voi che ne pensate di What If 2? Se ve la foste persa ecco la nostra recensione di The Marvels.