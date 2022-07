What If...?, nomination postuma per Chadwick Boseman agli Emmy Awards 2022

Nella lunga lista delle appena annunciate nomination agli Emmy Awards 2022, c'è spazio anche per la serie animata Marvel What If...?: tra i candidati nella categoria della "Miglior performance di voice-over di un personaggio" c'è spazio anche per il compianto Chadwick Boseman.

Boseman aveva preso parte al secondo episodio di What If...? intitolato "E se... T'Challa fosse diventato Star-Lord?", puntata che ci mostra un 1988 alternativo in cui i Ravagers arrivano sulla Terra e rapiscono il piccolo T'Challa al posto del Peter Quill interpretato da Chris Pratt.

Insieme alla nomination postuma dell'attore prematuramente scomparso nell'agosto 2020, nella categoria dedicata alle migliori performance di doppiaggio è presente un'altra nomination per la serie animata del Marvel Cinematic Universe che si prepara a tornare con una stagione 2 di What If...? entro il 2022: si tratta di Jeffrey Wright che nella versione originale ha dato la sua voce a Uatu l'Osservatore.

Boseman e Wright si troveranno a competere con F. Murray Abraham che ha prestato la voce a Khonshu nella miniserie Marvel Moon Knight e con Julie Andrews ormai celebre voce di Lady Whistledown nella serie hit Netflix Bridgerton. Sono candidati nella medesima categoria anche Maya Rudolph per il ruolo di Connie in Big Mouth, Stanley Tucci per Bitsy in Central Park e Jessica Walter come Malory Archer nella serie FX Archer.

Se i fan del compianto interprete di Black Panther si erano commossi alla sua "apparizione" vocale in What If...?, di certo avranno fatto lo stesso alla notizia della nomination postuma agli Emmy 2022. La premiazione degli Emmy Awards si terrà tra due mesi, esattamente il prossimo 12 settembre. Nel frattempo sembrano esserci novità in arrivo per Black Panther: Wakanda Forever, il secondo capitolo cinematografico sulla Pantera Nera atteso in sala per novembre 2022!