What If...? non avrà un episodio dedicato a ciascun film del MCU

L'idea che ogni episodio di What If...? sarebbe stato dedicato a un singolo film del Marvel Cinematic Universe è stata bollata come "rumor" dalla showrunner Ashley Bradley. Sebbene la serie animata coinvolgerà gran parte dei personaggi visti nei 23 film pubblicati fino a ora, si era creato questo equivoco ma ora è stata fatta chiarezza.

Bradley ha infatti spiegato: "Kevin [Feige] ha detto che verranno esplorati tutti i film in nuovi modi, ma non è che ogni episodio sarà basato su un singolo film". L'autrice ha poi riportato un esempio di quanto visto all'anteprima tenutasi al D23 Expo, dove T’Challa appare nelle vesti di Star-Lord. "c'era quella foto perché volevamo mostrare cosa sarebbe successo se il mondo di Black Panther e quello dei Guardiani della Galassia si fossero incrociati. Sono coinvolti due universi, dai due ai tre film e lo abbiamo mischiati in modi nuovi". La showrunner ha detto che non rientrava negli obiettivi dello show puntare ai singoli film, bensì “vedere la maggior parte dei personaggi. Ne vedrete molti in un singolo episodio".

Tra gli scenari proposti ma che non vedranno la luce, c'è quello di Jane Foster come nuova Thor, ma il piano è saltato perché ciò avverrà nel film Thor:Love And Thunder.



What If...? è previsto per il 2021 e sarà pubblicato su Disney+ e questo è un riassunto di tutto quello che sappiamo.