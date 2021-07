What if...?, nuova ondata di Funko Pop: un leak ci mostra come saranno i personaggi

Ci sono molti progetti in arrivo dalla Marvel, ma nessuno ci rende più curiosi come la serie TV antologica ed animata Disney+, What If...?, che seguirà il modello dell'omonima serie a fumetti, raccontando storie non canoniche in scenari ipotetici e bizzarri.

Di recente, abbiamo appreso molto sugli episodi di What if…? e su chi e cosa sarà presente in ciascuno di essi. Oggi un’immagine leak comparsa su Twitter del retro di un Funko Pop!, che trovate in calce alla notizia, ci mostra come appariranno i personaggi prima del loro debutto nella serie.

La nuova ondata di cinque Funko Pop! sarà formata da Capitan Carter, The Hydra Stomper, T'Challa come Star-lord, Gamora Daughter of Thanos e Doctor Strange Supreme, lo stregone malvagio.

L'aggiunta più interessante è Gamora, in quanto sembra aver ereditato lo stesso peso del nome di suo padre Thanos una volta tenuto come flagello sulla galassia.

La prima stagione sarà composta da 10 episodi. Sebbene sia stato precedentemente riportato che ogni episodio si sarebbe concentrato su un film di The Infinity Saga, il creatore della serie AC Bradley ha chiarito che più film e personaggi sarebbero stati rappresentati in ogni episodio, permettendoci di vedere una varietà di approcci diversi ai supereroi, ai cattivi, e ai mondi che tutti conosciamo.



What If...? dovrebbe essere rilasciata nell'agosto 2021, ma una data ufficiale non è ancora stata annunciata dai Marvel Studios. Sarà disponibile per lo streaming esclusivamente su Disney+ insieme alle altre serie TV Marvel che l'hanno preceduta: WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier e Loki.