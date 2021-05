What If: nuove spettacolari immagini dalla serie Marvel in arrivo su Disney Plus

Manca ancora un po' di tempo prima dell'arrivo di What If...? in streaming sulla piattaforma Disney+, ma intanto possiamo ingannare l'attesa con questa manciata di nuove immagini che pongono la loro attenzione su alcuni dei protagonisti di questa attesissima serie d'animazione prodotta dai Marvel Studios e che getterà nuova luce sui personaggi.

Condivise attraverso Reddit, possiamo ammirare il look che nella serie avranno personaggi quali Agent Carter che impugna uno scudo di vibranio simile a quello portato in dote da Captain America solo che stavolta vi troviamo l'effigie della Union Jack britannica. Possiamo guardare anche il Doctor Strange con le fattezze di Benedict Cumberbatch, così come ancora Carter in azione con il suo team, oltre a Nick Fury e Occhio di Falco, ancora interpretati (stavolta vocalmente) da Samuel L. Jackson e Jeremy Renner. Trovate le immagini in calce a questa news.

Ma quando uscirà in streaming What If...? La serie, per la quale una data di uscita è ancora sconosciuta, sarà distribuita sul servizio di streaming on demand Disney+: finora la compagnia ha sempre sbandierato un generico 'estate 2021' come target per il lancio, ma adesso grazie ad alcuni nuovi aggiornamenti in merito possiamo iniziare a ristringere il cerchio.

Come si legge sul celebre magazine hollywoodiano, infatti, What If...? arriverà su Disney+ nel corso del mese di agosto, rinvigorendo l'offerta Marvel Studios per i prossimi mesi: ricordiamo infatti che nelle prossime settimane arriveranno Loki (a giugno), Black Widow (a luglio) e Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli (a settembre). Con Eternals previsto per novembre e Spider-Man: No Way Home a dicembre, i fan del Marvel Cinematic Universe possono iniziare a leccarsi i baffi con l'arrivo di nuove serie tv o film praticamente una volta al mese: senza contare che da questo elenco provvisorio sono escluse le serie tv Occhio di Falco e Ms. Marvel, entrambe in arrivo entro la fine del 2021.