What If...?, nuovi rumor sull'episodio di Gamora: previsto un clamoroso scontro fra eroi?

Nuovi rumor riguardanti la serie animata Marvel What If...? stanno facendo la loro comparsa sul web, e questa volta sembrano riguardare Gamora e un potenziale scontro tra la Figlia di Thanos e un altro grande eroe del MCU.

Stando a quanto riportato da The Illuminerdi, pare che nella nuova serie tv di Disney+ What If...? vi sarà un episodio dedicato al personaggio di Gamora nel quale vedremo anche un Avenger.

Secondo il sito, infatti, vedremo Gamora indossare lo stesso outfit di Guardiani della Galassia e Avengers: Endgame, con tanto di spade e abilità da guerriera che questa volta verranno messe alla prova contro un avversario inaspettato: Tony Stark.

Sembrerebbe dunque che vedremo un personaggio più "tendente al lato oscuro", e più simile a un a villain, e se così fosse, potremmo trovarci davanti a due possibilità su come si svolgeranno gli eventi: o sarà Gamora a recarsi sulla Terra per dare battaglia a Tony Stark, o sarà Iron Man a ritrovarsi nello spazio (il che potrebbe supportare i rumor che volevano Iron Man su Sakaar in un episodio di What If...?).

Il perché la ragazza debba scontrarsi proprio con Stark non è noto, ma se le voci si riveleranno veritiere, non dovrebbe mancare molto per scoprirlo.