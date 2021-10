What If... ?, Obi-Wan è passato al Lato Oscuro nella versione fanmade di Star Wars

Online sono stati pubblicati alcuni splendidi poster realizzati da fan in cui si mescolano la serie animata Marvel, What If... ? e lo Star Wars Universe. Nei poster si esplora una linea temporale alternativa in cui Obi-Wan Kenobi è passato al Lato Oscuro della Forza insieme ad Ahsoka Tano e Anakin Skywalker.

Si dai primi episodi, What If... ? ha ispirato l'immaginazione degli spettatori, a causa dell'esplorazione di linee temporali differenti che mostrano cosa sarebbe successo se i momenti chiave del Marvel Cinematic Universe si fossero svolti in maniera differente. Per approfondire maggiormente l'argomento, leggete la nostra recensione di What If... ?



E secondo molti fan anche Star Wars merita qualcosa di alternativo rispetto all'evoluzione canonica della trama. La 'Skywalker Saga' è piena di opportunità per creare interessanti scenari alternativi, dei veri e propri 'what if... ?', molti dei quali provengono dalle svolte nella trama di Episodio III: La vendetta dei Sith.



Il terzo prequel della seconda trilogia vede Anakin Skywalker passare al Lato Oscuro e i fan in questi poster ipotizzano un'evoluzione diversa, ancor più tetra: cosa sarebbe successo se anche il maestro Jedi Obi-Wan Kenobi (nonché Ahsoka Tano) fosse passato al Lato Oscuro insieme al suo padawan?



Nelle modifiche, Obi-Wan indossa un'uniforme di un comandate d'alto rango dell'Impero Galattico mentre Ahsoka indossa l'armatura di un Inquisitore Sith.

Scoprite quali universi alternativi in What If... ? 2 verranno esplorati.