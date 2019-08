What If...?: prima occhiata a Peggy Carter come Capitan Bretagna

Al D23 non potevano mancare i Marvel Studios che, alla presentazione di tutto ciò che vedremo sulla piattaforma digitale Disney+, hanno presentato ancor meglio la loro prima serie d'animazione 'canonica', What If...?.

La serie d'animazione è stata annunciata ufficialmente allo scorso San Diego Comic-Con e, come sappiamo, sarà narrata dall'Osservatore. Il serial, ispirato alle serie a fumetti What If...? della Marvel, proporrà una versione alternativa delle storie narrate all'interno del Marvel Cinematic Universe, sbizzarrendosi - e non poco - con le idee.

Tra queste, per l'appunto, Peggy Carter che, in un episodio di What If...? la vedremo diventare "Captain America" al posto di Steve Rogers. Dopo assunto il siero del SuperSoldato, Peggy diventerà Capitan Bretagna ed una prima occhiata al design del personaggio è possibile vederlo proprio qui sotto.

Tra le altre idee che verranno esplorate e mostrate in anteprima al pubblico del D23 Captain America che indossa un'armatura stile Iron Man ma delle dimensioni di Iron Monger, T'Challa come Star-Lord e il Soldato d'Inverno che combatte un Captain America versione zombie...

Sicuramente ci sarà da divertirsi con questa nuova serie animata ma per vedere qualche frammento dovremo attendere un po' di più.