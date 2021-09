What If, da oggi su Disney+ l'episodio 4 con Doctor Strange: quello che c'è da sapere!

Da stamattina, mercoledì 1° settembre 2021, su Disney+ è disponibile l'episodio 4 della prima stagione di What If... ?, la serie animata del Marvel Cinematic Universe. L'episodio s'intitola E se... Dottor Strange avesse perso il cuore invece delle mani?, scritto da A.C. Bradley e Matthew Chauncey. Scopriamo i dettagli di questo nuovo capitolo.

Nei primi tre episodi la serie si è concentrata su versioni alternative di diversi personaggi importanti del Marvel Cinematic Universe come Peggy Carter (Hayley Atwell), T'Challa (Chadwick Boseman) e Nick Fury (Samuel L. Jackson). Su Everyeye potete scoprire il trailer che anticipa l'episodio 4 di What If... ?

Ora il nuovo episodio dello show offre ai fan una nuova versione di Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), molto diversa dallo Stregone Supremo della prima realtà dell'MCU.

E proprio intorno al personaggio di Doctor Strange verterà l'intera trama dell'episodio. La puntata dura 36 minuti e nella descrizione ufficiale su Disney+ si legge:"Un addolorato Dottor Strange usa l'Occhio di Agamotto e prova pericolosamente a cambiare il passato".

Iniziata lo scorso 11 agosto, What If... ? si concluderà con l'episodio 9 il prossimo 6 ottobre. Si tratta della prima serie animata facente parte del Marvel Cinematic Universe e in assoluto dei Marvel Studios.



Se vi siete persi gli episodi precedenti, su Disney+ trovate anche i primi tre capitoli della prima stagione. Inoltre sul nostro sito è disponibile la recensione dell'episodio 4 di What If... ?.