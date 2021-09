What If...?, da oggi su Disney+ l'episodio 5: arrivano gli zombie!

Quest'oggi What If...? torna su Disney+ con l'episodio 5, dopo aver sorpreso il pubblico con l'incredibile racconto della variante di Doctor Strange nell'episodio precedente.

Come abbiamo avuto modo di vedere nel poster di What If...? questa volta la serie animata si concentrerà sui Marvel Zombies, cioè un filone narrativo in cui il pianeta Terra è travolto da un virus sconosciuto e così tanto potente da trasformare in zombie addirittura gli eroi più forti. Insomma, non vedremo i nostri amati Iron Man o Captain America nelle loro solite vesti, bensì li vedremo in una versione horror che rimanda sicuramente alle atmosfere di The Walking Dead.

I fan naturalmente si domandano cosa bisogna aspettarsi, dunque, dopo l'avvento di Captain Carter, un T'Challa versione Star Lord, gli Avengers alternativi e un Doctor Strange disposto a tutto per salvare la donna della sua vita. Staremo a vedere come si evolveranno le cose nello show e soprattutto se le storie qui raccontate potranno in qualche modo impattare il più esteso universo Marvel e tutte le serie e i film prossimamente in uscita.

Circa un mese ci separa dalla fine di What If...?, iniziata la scorso 11 agosto, salvo improbabili imprevisti, la serie dovrebbe concludersi il prossimo 9 ottobre. Cosa accadrà di qui in avanti a vostro avviso? Fatecelo sapere nell'apposita sezione dedicata ai commenti.