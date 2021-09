What If...?, da oggi su Disney+ l'episodio 6: se Killmonger avesse salvato Tony Stark?

What If...? torna oggi con l'episodio 6 della prima stagione della serie animata del Marvel Cinematic Universe. Dopo il colpo di scena con Doctor Strange e l'arrivo degli zombie nella puntata precedente, in stile The Walking Dead, ora tocca a Tony Stark essere al centro dell'attenzione, e soprattutto Killmonger, come anticipato nei giorni scorsi.

Prima di guardare il nuovo episodio scoprite il trailer midseason che anticipa il ritorno di vecchi personaggi. Sulla trama dell'episodio 6 era trapelato che si sarebbe partiti dal 2008, anche se in questo caso Tony Stark (Robert Downey Jr.) non verrà catturato dai Dieci Anelli ma verrà salvato da Erick Killmonger (Michael B. Jordan).



Si tratta di un evento che cambierà inevitabilmente gli accadimenti futuri, a partire da una solida amicizia che s'instaurerà tra i due personaggi.

Per fuggire Tony Stark aveva proprio in quel frangente ideato l'armatura che poi diventerà iconica di Iron Man.

I fan a questo punto potrebbero chiedersi: se Killmonger salverà Tony Stark, quest'ultimo in che modo diventerà Iron Man, uno dei supereroi maggiormente amati del Marvel Cinematic Universe?



In questo multiverso alternativo sappiamo che Tony potrà comunque accedere alle avanzate tecnologie del Wakanda, regno del quale Killmonger è diventato nel frattempo re. Siete pronti a tornare nel mondo animato del Marvel Cinematic Universe con il nuovo episodio di What If..?



