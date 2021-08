What If, oggi il nuovo episodio su Disney+: torna Chadwick Boseman, guardate il trailer

Siete pronti? Allacciate le cinture, perché il secondo episodio di What If...? arriva oggi, e si prospetta molto interessante. Come già anticipato, saranno tre le versioni di T'Challa che vedremo in What If...? e oggi conosceremo la prima. A rivelarlo sono stati i Marvel Studios, che hanno pubblicato sul profilo Twitter dello show il poster ufficiale del prossimo episodio.

Nella descrizione che accompagna la foto si legge "T'Challa Star-Lord arriva nel prossimo episodio della serie dei Marvel Studios What If...?, in streaming mercoledì su Disney+"

Non che si tratti di una novità, era stato annunciato più volte nel corso dei giorni scorsi, e la curiosità dei fan di vedere questo incrocio tra Black Panther e Guardiani della Galassia è cresciuta sempre più. Nell'immagine abbiamo già un assaggio di come sarà T'Challa con il tipico outfit di Star-Lord, e scopriremo come sarebbe stato se lui, e non Peter Quill, fosse stato rapito dai Ravangers.

Una prospettiva interessante, che come in tutti gli episodi esplora una versione alternativa di un personaggio che conosciamo bene. Nel primo abbiamo, ad esempio, visto come sarebbero state le cose se Peggy Carter, e non Steve Rogers, fosse diventata un super-soldato nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

A doppiare T'Challa in questo episodio ci sarà Chadwick Boseman della cui performance in What If...? ha recentemente parlato Kevin Feige ai microfoni di Variety. Intanto noi possiamo dare uno sguardo al poster pubblicato dalla pagina ufficiale della serie animata, che ci ha lasciato anche un trailer dell'episodio.