What If: un oscuro destino per gli Avengers nella timeline alternativa?

L'episodio 2 della serie animata del MCU, What If...?, è stato reso disponibile ieri. Come già sapevamo, in questa puntata abbiamo conosciuto la versione Star-Lord di T'Challa, il quale è presentato come un Robin Hood che ha avuto la capacità di cambiare Thanos. Tuttavia questo intervento potrebbe risultare negativo per il destino degli Avengers.

Infatti, se da un lato il suo portare Thanos sulla retta via ha prevenuto gli eventi di Infinity War ed Endgame, dall'altro ha aperto la porta ad un altro supervillain nella galassia, che potrebbe essere ancora più pericoloso del precedente. Parliamo di Taneleer Tivan, conosciuto come Il Collezionista (Collector). Un momento è particolarmente preoccupante per gli spettatori.

Si tratta di quando Tivan affronta T'Challa, rivelando un discreto arsenale di armi, dove ci sono oggetti che già conosciamo. Il cattivo sfoggia ad esempio la corona di Hela, dicendo "quella donna aveva stile", e anche qualcosa di Korg. Sebbene non li usi, il suo arsenale include anche lo scudo di Capitan America e il fidato martello Mjolnir di Thor. Visto che parla al passato di Korg e Hela, si potrebbe immaginare che li abbia uccisi. E, questo insieme al suo arsenale, farebbe pensare che abbia sconfitto anche gli Avengers.

Ora vi chiederete: ma come ha fatto The Collector a fare tutto ciò? La risposta è piuttosto scontata: è infatti probabile che gli Avengers non si siano riuniti in questa realtà, e che quindi siano stati più facili da battere individualmente. Pensateci, Thanos si è riscattato, e di conseguenza la battaglia di New York di Infinity War non è mai avvenuta. Ergo, gli Avengers non si sono mai riuniti nuovamente per combattere il nuovo nemico, come nel film del 2012, e sono stati colti separati e totalmente impreparati dall'attacco di Tivan e delle sue forze.

Dunque non potrebbe trattarsi della linea temporale migliore per gli Avengers, che in questa realtà rischiano di fare una fine ancora peggiore dei film.

