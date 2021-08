What If...?, l'Osservatore interferirà con gli eventi della serie?

E se... L'Osservatore interferisse con il naturale corso degli eventi nella serie animata Marvel What If...? Ecco cosa hanno avuto da dire al riguardo l'interprete del personaggio, Jeffrey Wright, e la showrunner A.C. Bradley.

Ha finalmente fatto il suo debutto su Disney+ What If...?, la prima serie animata prodotta dai Marvel Studios, e il primo episodio ci ha già presentato dei personaggi davvero interessanti.

Oltre a Captain Carter, la versione supersoldato di Peggy Carter protagonista della premiere, sono diversi i personaggi che abbiamo rivisto, come Steve Rogers e Bucky Barnes. Ma in quest'occasione abbiamo anche fatto la conoscenza dell'Osservatore, un essere che, come da nome, "osserva tutto ciò che accade nel Multiverso, ma che non può e non andrà a interferire con il corso degli eventi".

Ma sarà davvero così? I colleghi di Comicbook hanno fatto la medesima domanda ai diretti interessati durante una recente intervista.

"Beh, non so se lo riterrei necessariamente un punto debole, ma l'Osservatore sta osservando tutto tenendo sotto controllo ciò che giusto e sbagliato e l'equilibrio tra queste cose" ha spiegato l'interprete del personaggio, Jeffrey Wright "Sta osservando i comportamenti di questi personaggi, ma anche l'equilibrio di tutto il Multiverso. E quindi, ancora, non so se si può definire un punto debole, ma ci sono certi eventi che lui trova siano un pochino deleteri per l'equilibrio generale. E si fa catturare e sta li seduto a guardare con ancora più attenzione queste cose".

"Beh, com'è? L'Osservatore, si, è una forza onnipotente che osserva tutto il Multiversi, ma l'idea è che diventerà sempre più curioso, e sempre più coinvolto da questi eroi e da questi personaggi" ha aggiunto la showrunner A.C. Bradley "Inizia a seguire le loro sconfitte, i loro amori, i loro trionfi. È un vero fan. E quindi l'idea è quella che, con l'evolversi dello show, così farà l'Osservatore. Ora, nei fumetti [e nel primo episodio dello show] lui afferma: 'Vedo tutto, so tutto, ma non interferisco mai. Beh, se sappiamo qualcosa sul Marvel Universe è che tutto è possibile".

Vedremo allora cosa accadrà nei prossimi episodi What If...?, ogni mercoledì su Disney+.