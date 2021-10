What if, l'ottavo episodio include un buco di trama collegato ad Avengers: Infinity War?

L’ottavo episodio di What If...? intitolato "E se... Ultron avesse vinto?", ci ha mostrato come sarebbe stato il MCU se il villain non fosse stato sconfitto dagli eroi più potenti della Terra, tuttavia, potrebbe esserci un piccolo buco di trama.

Mentre l'ultimo episodio della serie Disney+ è iniziato nel bel mezzo degli eventi di Age of Ultron, la sua storia è già andata oltre, come dimostrato dall'arrivo di Thanos sulla Terra. Dopo averlo sconfitto, Ultron ha usato le Gemme dell'Infinito per spazzare via l'intero universo prima di mettere gli occhi sul multiverso.



Riferendosi a ciò che è accaduto nella Sacra Timeline, significa che l'incontro breve ma di grande impatto tra i villain è avvenuto verso la fine di Infinity War.

Tuttavia il problema sta nel fatto che, dopo aver acquisito le gemme, Ultron affronta i Guardiani della Galassia, con Gamora ancora viva tra loro. Nel MCU principale, avrebbe dovuto essere morta a questo punto perché suo padre adottivo aveva già conquistato la Gemma dell'Anima.



Ma la cronologia esatta dell'ottavo episodio è difficile da definire, il che porta a un grosso buco nella trama considerando come si sono svolti gli eventi in Avengers: Infinity War. Sebbene inizi durante Avengers: Age of Ultron, l'episodio 8 si avvicina chiaramente a Infinity War, quindi Thanos è armato di cinque pietre su sei.

Difficile che Gamora sia ancora in vita, dato che la figlia di Thanos dovrebbe essere morta in modo che il Titano Pazzo possa avere la Gemma dell'Anima.

In Infinity War e Avengers: Endgame ci hanno ripetutamente spiegato, in base alle regole stabilite da Teschio Rosso a Vormir, che ottenerla richiede il sacrificio di qualcuno che amiamo e Gamora è sempre stata raffigurata come l'unica persona che Thanos amava.



Tuttavia il buco di trama potrebbe non essere tale perché non vediamo Nebula nel cameo dei Guardiani della Galassia, quindi è possibile che Thanos abbia sacrificato la sua seconda figlia preferita per ottenere la Gemma dell'Anima.

Altrimenti, questo suggerisce che esiste un modo diverso per raccogliere la Gemma dell'Anima senza obbligare nessuno a morire. Supponendo che sia così, sia la morte di Gamora in Infinity War e Black Widow in Avengers: Endgame avrebbero potuto essere prevenute.



Vi lasciamo con la nostra recensione dell'ottavo episodio di What If...? e la spiegazione dell'ottavo episodio di What If...? in attesa del gran finale.