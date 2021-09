What If...?, quanti parallelismi con i film Marvel! Guardate le foto confronto

A giudicare dalle reazioni all'episodio 1x05 di What If...? basato su Marvel Zombie, la serie animata si sta confermando uno dei titoli più apprezzati di questo inizio della Fase 4 del MCU.

In attesa di scoprire cosa ci aspetta dalle prossime quattro puntate in arrivo fino al 6 ottobre, la pagina Marvel2dc ha raccolto alcuni dei parallelismi visivi più evidenti tra il quinto episodio e alcuni film Marvel. Il titolo del franchise più citato è ovviamente Avengers: Infinity War, dato che la storia in questione è ambientato nello stesso periodo di tempo, ma la pagina ha individuato dei collegamenti anche con Captain Marvel e Spider-Man: Un nuovo universo, la pellicola d'animazione targata Sony Pictures vincitrice del Premio Oscar.

Vi ricordiamo che la sesta puntata di What If...?, di cui non conosciamo ancora i dettaglidebutterà su Disney+ il prossimo 15 settembre. A giudicare dal materiale promozionale almeno uno dei prossimi episodi sarà incentrato sui cosiddetti Guardiani del Multiverso, in una sorta di crossover che riunirà i protagonisti delle varie storie alternative e che potrebbe rappresentare il perfetto finale di stagione.

Cosa ne pensate della serie finora? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, i fan sono rimasti sconvolti (di nuovo) dalla comparsa di un importante personaggio in What if...? 1x05.