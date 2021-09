What If...?, parla il nuovo doppiatore di Spider-Man: 'Ecco com'è sostituire Tom Holland'

La nuova serie animata What If...? è ambientata all'interno del multiverso in continua espansione del MCU, ma non tutti gli attori che interpretano in live-action i vari supereroi hanno prestato la voce ai rispettivi personaggi. Abbiamo visto, per esempio, chi ha sostituito Robert Downey Jr nel doppiaggio di Tony Stark.

Anche Spider-Man non ha la voce di Tom Holland, ma è doppiato da Hudson Thames. Quest'ultimo ha parlato con The Direct di come è stato scelto per il ruolo di Peter Parker e di come è andato il lavoro.

"Onestamente, direi che è stata una procedura abbastanza standard" ha raccontato. "Sono stato chiamato per quest'audizione e non mi è stato detto nulla. Non era per Spider-Man, era per qualcosa che non esiste. È stato divertente, mi hanno accompagnato alla Disney, nel loro bunker sotterraneo o quello che è. Ho letto un sacco di dialoghi. Ho ricevuto una chiamata una settimana dopo e mi hanno detto che avremmo fatto questa cosa. Ho firmato un sacco di documenti dicendo che non ne avrei parlato. E poi l'abbiamo fatto."

Abbiamo scoperto intanto chi sarà il protagonista del prossimo episodio di What If...?. Nel suo episodio, Hudson Thames nomina anche, per la prima volta nel MCU, un famoso personaggio legato a Spider-Man. "È stato davvero speciale" ha continuato. "È stato davvero bello parlare di zio Ben per la prima volta e sapevo che era una cosa davvero importante per la gente. Sì, è stato davvero speciale."