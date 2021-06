What If...?, parla la produttrice: 'Volterà sottosopra i vostri personaggi preferiti'

L'esordio di Marvel nel mondo delle serie TV è stato finora decisamente positivo, tra i successi di WanadaVision e The Falcon and the Winter Soldier e l'ottima accoglienza riservata al primo episodio di Loki: ma cosa dobbiamo aspettarci da What If...?, la serie animata in arrivo su Disney+?

Recentemente alcuni rumor ci hanno parlato dell'episodio su Gamora presente in What If...?, ma ad approfondire il discorso sullo show è stata in queste ultime ore la produttrice Victoria Alonso, che ha parlato di una serie che saprà sorprenderci tra novità e vecchie conoscenze.

"Sarà una serie piena di sorprese. [...] Ci saranno un sacco di personaggi già conosciuti e amati, ma un sacco di loro faranno cose diverse, poi ovviamente ci saranno nuovi personaggi. È stato un ottimo modo per cercare ispirazione nelle nuove idee e per guardare le cose da un punto di vista diverso dal solito" sono state le sue parole.

"Cosa accadrebbe se rivoltassimo i personaggi che conosciamo, voltandoli sottosopra e facendoli diventare qualcosa che non sono?" è stata poi la domanda posta ai fan da Alonso. Insomma, le premesse non possono che incuriosirci: speriamo che anche questo nuovo show Marvel saprà mantenere le aspettative! Un leak, intanto, potrebbe aver spoilerato gli episodi di What If...? su Ultron e Black Widow.