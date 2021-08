What If...?, parla il regista: 'Volevamo adattare i disegni di Steve Ditko e Jack Kirby'

Un franchise come il Marvel Cinematic Universe non può prescindere dall'ispirazione che arriva dai grandi maestri che hanno posto le basi per quest'universo partendo dalle pagine dei fumetti, a maggior ragione quando si tratta di avventurarsi per la prima volta nel mondo dell'animazione: gli autori di What If...? sanno bene di cosa parliamo.

La serie che vedrà il ritorno di due temutissimi villain del Marvel Cinematic Universe poggia infatti le basi sulle opere di fumettisti come Jack Kirby e Steve Ditko, i cui disegni, stando a quanto raccontato dal regista Bryan Andrews, avrebbero potuto addirittura essere adattati e animati per dar vita al nuovo show targato Disney+.

"Una delle nostre prime idee fu quella di rivolgerci direttamente ai disegni di Steve Ditko e Jack Kirby. Alla fine abbiamo scelto di andare in un'altra direzione, ma noi tutti siamo cresciuti con quelle vignette e con quei fumetti, è tutto ben radicato nel nostro cervello, quindi inevitabilmente saltano fuori qua e là" sono state le parole di Andrews.

A giudicare dalle immagini rilasciate finora, comunque, la serie Marvel potrà comunque contare su un comparto artistico di livello assoluto, qualunque sia stato il procedimento scelto dalla crew. Per quanto riguarda la trama, invece, il produttore dello show ha paragonato l'importanza di What If...? a quella di Loki.