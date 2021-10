What If?: Peggy Carter tornerà nel Marvel Cinematic Universe? Gli indizi che lo confermano

Con la serie animata Marvel What If...? abbiamo avuto modo di esplorare un lato fino a questo momento inedito del personaggio di Peggy Carter, sicuramente tra i più apprezzati nel corso della serie prodotta dai Marvel Studios e che i fan già adoravano dalle sue apparizioni nei film di Captain America e nella serie standalone della ABC.

Nel corso del primo episodio di What If...? abbiamo incontrato fin da subito il personaggio di Peggy Carter e abbiamo scoperto la versione di Captain Carter nell'universo alternativo fornito dalla Marvel. Le ragioni per cui questo personaggio è stato richiamato per essere il vero cavallo di battaglia della serie sono molteplici: prima di tutto si tratta di un personaggio estremamente interessante e accattivante per il pubblico, secondo perché essendo un personaggio già noto nel Marvel Cinematic Universe, il passaggio dal live-action all'animazione sarebbe stato probabilmente meno traumatico per il pubblico di riferimento.

Tuttavia, un ritorno di Hayley Atwell nei panni di Peggy Carter nel futuro del Marvel Cinematic Universe non è affatto da escludere, sebbene il personaggio sia morto nel corso di Captain America: Civil War. Un indizio ulteriore alla sua presenza massiccia in What If...? è che Marvel Comics ha recentemente annunciato un reboot di Avengers Forever, serie antologica che esplorerà varie storyline nel multiverso Marvel e che conterà tra i suoi personaggi anche Captain Carter. Si tratta di un indizio forte che la Marvel ha intenzione di sfruttare ancora questo personaggio e chissà magari vedremo in futuro l'iterazione cinematografica di Captain Carter in uno dei prossimi film del Marvel Cinematic Universe con Hayley Atwell finalmente in questo ruolo dal vivo.

Intanto non ci rimane che aspettare la prossima serie Marvel in arrivo su Disney+ a fine novembre, vi rimandiamo quindi al trailer di Hawkeye che vedrà il ritorno di Jeremy Renner nel ruolo di Occhio di Falco.