What If..?, ecco perché il MCU è così diverso con T'Challa nei panni di Star-Lord

Da oggi è disponibile su Disney+ il secondo episodio di What... If?, che questa volta reimmagina T'Challa nei panni di Star-Lord al posto di Peter Quill. Una scelta che, come spiegato anche dal produttore A.C. Bradley, ridisegna completamente l'intero MCU.

"Non è un personaggio che agisce tanto su se stesso. È un personaggio che cambia il mondo che lo circonda" ha spiegato Bradley a The Wrap. "Abbiamo pensato di farlo diventare un Robin Hood. Si comporta ancora come un principe e re, nel modo in cui si occupa di rendere il mondo migliore per le persone, creare una vita migliore. È ancora molto fedele a ciò che è."

Il produttore ha poi spiegato come mai è stato scelto proprio il personaggio di Chadwick Boseman (qui in una delle sue ultime performance nel MCU in attesa del suo ritorno negli episodi successivi) per prendere il posto del fuorilegge dei Guardiani della Galassia: "L'idea originale è nata quando ci siamo resi conto che T'Challa e Peter Quill hanno la stessa età. Perché ci stavamo chiedendo, se Yondu avesse preso il ragazzo sbagliato, chi sarebbe stato? E c'era qualcosa di intrinsecamente divertente nel fatto che T'Challa si trovasse lassù con i Ravagers."

