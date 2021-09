What If, ecco perché alcuni personaggi non assomigliano agli attori del MCU

Come i fan del Marvel Cinematic Universe hanno potuto vedere nei primi quattro episodi di What If...?, a volte i personaggi animati dello show sono molto simili alle loro controparti live-action mentre altre volte sembrano personaggi completamente nuovi e c'è un motivo ben preciso dietro tutto questo.

Alcuni attori non sono tornati a dare voce ai loro personaggi nell'ultimo spettacolo dei Marvel Studios, anche se i loro personaggi sembrano ancora loro. Black Widow e Steve Rogers sono due esempi, la prima è doppiata da Lake Bell nel terzo episodio dello show e non assomiglia per niente a Bell o alla star del MCU Scarlett Johansson.

Anche Rogers è doppiato da qualcuno di nuovo (Josh Keaton) nel primo episodio dello show ma somiglia alla star di Captain America Chris Evans. Come ci si potrebbe aspettare, tutto questo si riduce a questioni legali.

Lo scenografo di What If…? Paul Lasaine è stato intervistato da ComicBook.com riguardo a questi dettagli spiegando che lo spettacolo ha cercato di mantenere i personaggi animati simili alle loro controparti live-action fino a quando il team legale della Disney non è intervenuto.



"Posso mentire e dirti che le cose sono fatte apposta, oppure posso dirti la verità e dirti che di solito quelle cose sono questioni legali", ha detto Lasaine.



Aggiunge: "Ci sono personaggi che ci è permesso rendere simili, perché non è solo la somiglianza di un personaggio, è un attore, è la somiglianza con un essere umano, e ci sono quindi questioni legali da risolvere. Ci sono alcuni personaggi a cui ci è stato detto, "Nah, non può essere così simile. Devi fare un passo indietro". Per alcuni invece ci è stato detto, 'Devi farli sembrare più simili.'"



Lasaine ha poi continuato elogiando il lavoro del character designer Ryan Meindering:



"Voglio dire, potremmo farli sembrare esattamente uguali se lo volessimo. Ryan Meinerding è il nostro character designer e ha disegnato la maggior parte dei personaggi MCU. Quindi non c'è una persona sul pianeta che sarebbe in grado di realizzare queste somiglianze meglio di quell’uomo. E se qualcosa non assomiglia, è perché gli è stato detto di non farlo. Questo è di solito il motivo, è perché non ci è permesso."



Ecco spiegato il mistero legato alle somiglianze dei personaggi nella serie animata