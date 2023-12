What If, perché la serie è andata fino al 1602? Lo spiegano gli autori

Il penultimo episodio di What If 2 ha portato la narrazione del multiverso Marvel a raccontare una storia ambientata nel 1602. L’episodio, non è altro che un sentito omaggio a uno straordinario lavoro creato da uno dei fumettisti più influenti degli ultimi trent’anni di un media, che anche grazie al cinema, sta vivendo una nuova popolarità.

Dopo aver riportato della citazione di What If 2 a Avengers: Endgame, torniamo ad occuparci della fortunata serie animata e dell’episodio con protagonista Captain Carter per spiegare da dove provenga l’idea di raccontare l’improbabile vicenda di un gruppo di Avengers che si unisce nel 1602.

La puntata fa riferimento all’apprezzatissima miniserie a fumetti 1602, scritta da Neil Gaiman, già autore di Sandman e di altre pietre miliari della narrativa, e pubblicato dalla Marvel nel 2003.

Il regista e produttore esecutivo Bryan Andrews ha parlato della lunga gestazione dell’adattamento: “Dovevamo trovare il momento giusto per farlo. È così divertente vedere versioni così diverse di questi personaggi: Loki e Happy sono i veri protagonisti di questo episodio”.

In questo senso, la sceneggiatrice AC Bradley ha scherzato sul motivo che l’ha portata a realizzare la puntata: “Onestamente, tutto questo era solo un mio subdolo stratagemma per vedere Tom Hiddleston fare Amleto. È uno dei migliori attori shakespeariani viventi, ed è stato bello vederlo recitare il più famoso soliloquio di Amleto fuori registro”.

In attesa di capire quando uscirà la terza stagione dello show televisivo pubblicato da Disney+, vi lasciamo alla teoria su Echo smentita da What If 2.