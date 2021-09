What If, perché SPOILER ha le Gemme dell'Infinito alla fine dell'episodio di Thor?

Il settimo episodio di What If...? introduce i fan del Marvel Cinematic Universe ad una nuova versione di Thor, il Dio del Tuono, qui un bambinone festaiolo ancora innamorato di Jane Foster ma terribilmente spaventato dal giudizio della madre Frigga.

Tuttavia, al termine di quella che è tutto sommato la puntata più leggera ed innocua ma anche divertente della serie (nonché un vero e proprio paradiso degli easter-egg), arriva un finalmente totalmente a sorpresa: nella scena conclusiva della puntata, infatti, viene introdotta anche una nuova variante di Ultron, incastonato con le Gemme dell'Infinito.

Fino ad ora, la serie animata della Marvel What If...? è sembrata una lunga serie antologica, con ogni episodio stand-alone terminato su un cliffhanger anticipatore di possibili sequel ambientati nelle diverse timeline esplorate da ogni puntata. Ma nel corso della narrazione, e anche grazie ai vari teaser e successivo materiale promozionale, che mostravano alcuni personaggi come Captain Carter e Strange Supreme lavorare insieme, è diventato chiaro che What If potrebbe avere un filo conduttore e portare verso un'unica storia. Alcuni filmati promozionali e pezzi di merchandise hanno suggerito che il Multiverso sarà invaso da una nuova versione di Ultron, con alcuni droni che rispondono al suo comando che viaggiano attraverso le dimensioni per conquistarle. Ora, finalmente, l'episodio 7 di What If...? sembra aver iniziato a scoprire le carte della serie, introducendo una versione di Ultron che sfrutta il potere delle Gemme dell'Infinito. Ma come ha fatto Ultron ad ottenere le Gemme e per cosa vuole usarle?

Innanzitutto, per rispondere a questa domanda, bisogna tener presente dell'altro indizio importante che l'episodio 7 offre ai fan, ovvero il fatto che questa versione di Ultron è ospitata nel corpo di Visione; ciò significa presumibilmente che proviene da una linea temporale in cui gli Avengers non hanno mai interrotto il tentativo di Ultron di crearsi un nuovo corpo di Vibranio che fosse legato alla Gemma della Mente (come visto in Avengers: Age of Ultron). Presumibilmente Ultron è stato in grado di usare la sua nuova connessione con la Gemma della Mente per apprendere i suoi segreti e ha scoperto l'esistenza delle altre Gemme dell'Infinito. Nella linea temporale principale del MCU, Thanos è stato il primo a combinare il potere delle Gemme dell'Infinito; in questa linea temporale, è ragionevole supporre che invece onori e onori siano spettati ad Ultron. Va ricordato inoltre che uno dei prossimi episodi di What If...? sarà incentrato su Vedova Nera e un futuro post-apocalittico in cui gli Avengers sono morti per mano di Ultron: che la puntata arrivi per fornire ulteriori spiegazioni sulle origini di questo nuovo villain?

Tra l'altro bisognerebbe anche notare che l'arrivo di Ultron ha spiazzato anche l'Osservatore, un personaggio diegetico al racconto ma al tempo stesso narratore extradiegetico: che il villain abbia usato il potere delle Gemme per nascondersi al narratore onnisciente di What If...? Staremo a vedere.