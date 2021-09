What If, quali personaggi potremmo vedere nell'episodio 5?

Abbiamo recentemente parlato del protagonista dell'episodio 5 di What If...?. Come sappiamo, ogni protagonista, porta con sé alcuni personaggi che fanno parte del suo "microcosmo". Chi possiamo aspettarci di vedere, insieme al personaggio principale, nella puntata numero 5?

Al centro del quinto episodio ci sarà Thor, ma non quello che noi conosciamo: bensì Party Thor. Il nostro eroe, infatti, in questa versione sarebbe stato mandato sulla terra a Las Vegas, e non nel New Mexico, e con i suoi poteri. Proprio questo ultimo elemento gli permette di non maturare mai e di non attraversare quel periodo di scoperta di sé. Anzi, l'uomo vivrà da celebrità, trasformandosi, come suggerisce il suo nome, in un animale da festa.

Sono tanti i personaggi che possiamo aspettarci di rivedere al suo fianco. Sicuramente, infatti, potrebbe fare ritorno Loki, fratello di Thor. O meglio, una sua variante. Di altre versioni del Dio dell'Inganno ne abbiamo conosciute alcune nella serie di Disney+ a lui dedicata, e ci si chiede ovviamente quale tipo di Loki potremmo vedere nella serie animata se dovesse essere presente.

Ma non solo Loki, perché potrebbe fare la sua apparizione anche Odino in questo episodio. Si tratta del padre di Thor, onnipotente signore di Asgard. E' proprio lui nel film del 2011 ad esiliare Thor sulla terra, per fargli comprendere l'umiltà. Tuttavia, questa volta, considerando la situazione, potrebbe essere costretto ad intervenire.

E' molto probabile anche che vedremo alcuni membri degli Avengers, o almeno del nucleo più vicino a Thor. I fan sperano chiaramente in Iron Man, ma potrebbe apparire proprio tutto un gruppetto di supereroi, e non solo lui. Chissà.

Avremo una eventuale conferma o smentita a tutte queste teorie soltanto l'8 Settembre, quando il quinto episodio sarà disponibile su Disney+.