What if...?, quali personaggi ci saranno nella seconda stagione? Analizziamo il trailer!

What If...? dopo due anni dall'uscita della prima episodio, sta ufficialmente tornando. La serie animata dei Marvel Studios già nella prima stagione aveva riscosso un ottimo successo che ha reso possibile la realizzazione di una seconda nel quale vedremo tantissimi nuovi personaggi. Ma quali saranno?

Dopo l'uscita del trailer della seconda stagione What If...? è stato chiarito quanto l'intenzione sia quella di creare ulteriori storie capaci di intrecciarsi ancor di più all'enorme macrotrama del multiverso del Marvel Cinematic Universe. Nel trailer vengono presentati tantissimi personaggi che il pubblico, ovviamente, ha avuto modo di incontrare nel corso della saga ma che ora verranno esplorati sotto una luce nuova e con storie differenti. A ritornare e fare da "guida" c'è nuovamente l'Osservatore doppiato da Jeffrey Wright che farà da collante alla narrazione e darà a tutti un obiettivo da raggiungere.

Già dai primi secondi del trailer vengono presentati molti personaggi in chiave più o meno inedita: se da un lato abbiamo la classica incarnazione di Bucky Burnes come Soldato d'Inverno, dall'altro ci viene mostrato un Ant-Man nella sua prima incarnazione, ovvero quella di Hank Pym. Ad essere presentata è anche una versione mai vista ed inedita di Black Panther, incarnata dal padre di T-Challa, il re T-Chaka. Altra variante che verrà mostrata è quella interpretata da Erik Killmonger. Ritornano, ovviamente, tutti i personaggi presenti nella prima stagione: Doctor Strange, Tony Stark, Nebula, Peggy Carter, Howard Stark e Wanda Maximoff. Si aggiungo anche Hela, Odino, Gamora, Valkyria, Il Gran Maestro, la maggior parte dei personaggi del mondo dei Guardiani della Galassia. Ad esordire realmente sono alcuni dei protagonisti dell'universo di Shang Chi, una versione alternativa di Hulk e uno Captain America molto più "spadaccino" da quanto ci aspettassimo.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo la serie, vi sveliamo quando la seconda stagione di What If...? arriverà su Disney. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!