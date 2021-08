What If...?, i personaggi troveranno spazio nell'MCU? Il produttore: 'Potrebbe accadere'

What If...? si è presentata sin dai primi annunci come qualcosa di completamente diverso da quanto visto finora nel Marvel Cinematic Universe, a partire dai suoi protagonisti: nel nuovo show faremo la conoscenza di varianti inedite dei personaggi che già conosciamo, ma quante di queste avranno un futuro nel franchise?

A parlare della cosa è stato il produttore Brad Winderbaum che, dopo aver ricordato la paura di non riuscire a coinvolgere le star Marvel nel progetto, si è detto possibilista sul fatto che Captain Carter e soci possano fare la loro comparsa in altri progetti targati Marvel Cinematic Universe, magari anche in versione live-action!

"Tutto ciò che dovete fare è guardare a tutte quelle storie dei fumetti di What If...? che hanno finito per confluire nell'universo principale. La mia previsione è che qualcosa di simile potrebbe accadere anche in questo caso" sono state le sue parole al riguardo. Certo, un'ipotesi non è una certezza, ma la voce di Winderbaum è sicuramente una di quelle più autorevoli sull'argomento: che qualcosa stia già bollendo in pentola?

Vedremo quanto si riveleranno esatte le previsioni del nostro Brad: noi, intanto, non possiamo far altro che attendere l'esordio dello show su Disney+. Nella nuova clip di What If...?, nel frattempo, abbiamo visto uno Steve Rogers in versione Iron Man.