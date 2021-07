What If...?, ecco il nuovo poster dedicato all'Osservatore

Il nuovo poster di What If...?, serie antologica animata della Marvel in arrivo su Disney+, è interamente dedicato all’Osservatore Uatu e ci invita a rimuginare con lui sulla domanda del titolo dello show.

L'immagine è stata condivisa in un tweet dall’account ufficiale della serie e potete vederla in calce alla notizia, insieme alla didascalia: "Unisciti a The Watcher per riflettere sulla domanda #WhatIf nella prima serie animata dei Marvel Studios, in streaming l'11 agosto su @DisneyPlus”.

Il poster mostra lo sguardo solenne di Uatu e le sue mani tese, includendo anche lo slogan provocatorio: "Una domanda cambia tutto".



Uatu è doppiato da Jeffrey Wright nella versione originale ed è una parte dello spettacolo che rimarrà costante, poiché guida gli spettatori attraverso diversi possibili scenari per il Marvel Cinematic Universe.



What if…? prenderà spunto dagli omonimi fumetti della Marvel, reinventando alcuni eventi che hanno avuto luogo nei film e negli spettacoli del MCU, come T'Challa che diventa Star-Lord, o Peggy Carter che prende il siero del Super Soldato al posto di Steve Rogers, il che significa che potrebbe essere molto di più di una semplice serie antologica fuori dalla continuità del MCU.



What if…? debutterà su Disney+ l'11 agosto, con i successivi episodi in onda il mercoledì. Scoprite l'elenco completo di supereroi che vedremo in Waht If e date un'occhiata ai Funko Pop dedicati a What If.