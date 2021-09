What If...?, il nuovo poster Marvel mostra un Ultron... diverso

I Marvel Studios hanno pubblicato un nuovo poster in vista del prossimo episodio di What If...?, il penultimo della serie del Marvel Cinematic Universe distribuita sulla piattaforma Disney+.

Nel poster twittato dai Marvel Studios (tweet in calce all'articolo), infatti, vediamo una nuova versione di Ultron che è ospitato nel corpo di Visione, potenziato dalle Gemme dell'Infinito.

Questa variante di Ultron è apparsa alla fine dell'episodio della scorsa settimana dedicato a Thor. La reazione dell'Osservatore, come quella degli spettatori, è stata di pura sorpresa. Come per ogni svolta cruciale del Marvel Cinematic Universe, le teorie dei fan non si sono fatte mancare: per quel che ci riguarda, anche noi abbiamo espresso le nostre ipotesi sul perché Ultron in What If...? ha le Gemme dell'Infinito.

Non è chiaro come Ultron sia entrato in possesso delle Gemme dell'Infinito e a che scopo, come non sappiamo se Ultron sarà il villain solo in questa stagione o se la sua minaccia si protrarrà nel tempo. Certo è che, a poco a poco, quelli che sembravano episodi a sé stanti di una serie antologica stanno iniziando a delineare un fil rouge certamente interessante.

Nell'attesa di saperne di più con la prossima puntata in arrivo su Disney+ il 29 settembre (la penultima della serie!), scopriamo insieme come sarebbe stato il decimo episodio di What If...? slittato alla season 2.