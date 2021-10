What If...?: il nuovo poster rivela il team ufficiale dei Guardiani del Multiverso

Nelle ultime ore è apparso in rete un magnifico poster art condiviso dall'account ufficiale di What If...?, la prima serie d'animazione dei Marvel Studios e appartenente al Marvel Cinematic Universe, che ritrae il team ufficiale al completo dei nuovissimi Guardiani del Multiverso. Tra loro ovviamente anche l'immancabile Captain Carter.

Questa eccezionale versione alternativa dei Guardiani della Galassia, dove invece da proteggere c'è tutto il multiverso Marvel di cui abbiamo avuto solo un piccolo assaggio finora, Black Widow (Lake Bell, non Scarlett Johannson), T'Challa/Star-Lord (Chadwick Boseman), Captain Carter (Hayley Atwell), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Killmonger (Michael B. Jordan), Thor (Chris Hemsworth) e una versione alternativa di Gamora (Cynthia McWilliams, non Zoe Saldana).

Come già riportato in precedenza, Gamora e la sua nuova armatura verranno approfondite nella seconda stagione di What If...? A proposito della seconda stagione, gli showrunner hanno anticipato quello che i fan dovrebbero aspettarsi dai nuovi episodi della serie animata dei Marvel Studios. A un certo punto a questi è stato chiesto se i fan dovrebbero aspettarsi di vedere una sorta di backstory per la versione di Gamora che ci viene presentata nello show: "Assolutamente sì", ha risposto. "In pratica quello che è successo è che avevamo programmato un episodio da lanciare quasi a inizio stagione che era molto divertente, leggero, incentrato tutto su Tony Stark e Gamora. Tuttavia, a causa dei ritardi causati dalla pandemia di COVID uno dei nostri animatori è stato colpito duramente e l'episodio quindi è stato rimandato alla Stagione 2 perché non sarebbe stato completato in tempo".

