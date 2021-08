What If, il nuovo poster della serie Marvel anticipa l'arrivo di Doctor Strange Supremo!

Dopo il sorprendente episodio dedicato a Nick Fury e gli Avengers, What If...? si prepara a tornare in streaming su Disney+ questo mercoledì con una puntata incentrata su una storia alternativa Doctor Strange, almeno stando al nuovo poster ufficiale pubblicato dai Marvel Studios.

Nello specifico, come sottolineato dal post che potete trovare in calce alla news, il quarto episodio sarà incentrato sulla variante del personaggio di Benedict Cumberbatch nota come 'Doctor Strange Supremo'. "Quando un evento inaspettato cambia il punto di vista di Stephen Strange sulla vita, il cammino che sceglie è pieno di una magia ancora più oscura", riportava la descrizione emersa in rete nelle scorse settimane.

Finora la serie ha ottenuto un ottimo responso da parte del pubblico e della critica, come testimoniato dal 93% di gradimento da parte dei recensori e l'Audience Score del 92% su Rotten Tomatoes, soprattutto riguardo alla qualità dell'animazione e il modo in cui sono stati trattati sfruttati i personaggi di contorno dei vari episodi.

Il quarto episodio di What... If? debutterà in streaming il 1° settembre, come sempre alle nostre 09:00 di mattina. In attesa di scoprire di più sulla storia dedicata a Doctor Strange, è emerso in rete un nuovo rumor secondo cui i Marvel Studios sarebbero al lavoro su una seconda serie animata del franchise.