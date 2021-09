What If...?, il nuovo poster della serie Marvel anticipa l'arrivo di Killmonger

I Marvel Studios hanno diffuso un nuovo poster per il sesto episodio della serie animata di Disney+, What If...?, e le luci dei riflettori sono tutte puntate su Erik Killmonger.

Nei precedenti episodi di What If...? abbiamo visto alcuni eroi scambiarsi i ruoli (Peggy Carter e Steve Rogers, T'Challa e Star-Lord), degli eroi diventare villain (Hank Pym, Doctor Strange) e persino una zombieficazione degli Avengers, ma il sesto episodio ci mostrerà cosa succede quando le circostanze fanno sì che un villain possa divenire l'eroe di cui anche gli altri eroi hanno bisogno.

Sappiamo già infatti che in questa versione della storia sarà il personaggio interpretato nel MCU da Michael B. Jordan, Erik Killmonger, a salvare Tony Stark durante il suo "soggiorno" come ostaggio dei Dieci Anelli, e la wave di Funko Pop! dedicata a What If...? ci aveva confermato il fatto che Killmonger sarebbe diventato Re del Wakanda.

Vedremo, allora se e come tra queste due cose verrà a formarsi una connessione, e cosa accadrà nel sesto episodio di What If...? che necessiterà l'entrata in campo dell'esercito wakandiano.

Voi che ne pensate? Cosa succederà nel prossimo episodio di What If...? E che coneguenze potrebbero avvere questi avvenimenti sul resto dello show? Fateci sapere la vostra nei commenti.