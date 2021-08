What If...?, il nuovo poster della serie Marvel è pieno di... Zombie!

A pochissimi giorni di distanza dal debutto di What If...? su disney+, la serie animata dei Marvel Studios viene anticipata da un nuovissimo poster pieno zeppo di... Zombie!

Un nuovo poster di What If...?, la serie animata Marvel in arrivo l'11 agosto su Disney+, è stato diffuso quest'oggi dagli account ufficiali dei Marvel Studios, e da come potete vedere anche dal post in calce alla notizia, è tutto dedicato all'episodio che vedrà protagonisti gli zombie.

"Credo di averlo menzionato in precedenza, ma in uno di quei momenti 'E se facessimo questo?' avevamo ipotizzato qualcosa di simile, non pensando però, almeno inizialmente, che c'è stata effettivamente una miniserie molto rinomata al riguardo" ha spiegato la showrunner A.C. Bradley in un'intervista, ricordando cosa accadde quando decisero di inserire gli zombie nella serie "Brad [Winderbaum, produttore esecutivo] era entusiasta, e poi arrivò Kevin Feige che ci sorprese dicendo 'Si, no... State facendo Marvel Zombies".

Marvel Zombies è una miniserie a fumetti composta da cinque numeri e pubblicata tra il 2005 e 2006 ambientata in un universo alternativo nel quale la popolazione era stata infetta da un virus che li aveva resi degli zombie. Scritta da Robert Kirkman (autore di The Walking Dead, una vera e propria un'autorità in fatto di zombie) e illustrata da Sean Phillips, la serie era nata da un crossover con Ultimate Fantastic Four.

"La parte più divertente di Marvel Zombies, almeno per me, è stato tuffarsi in quella miniserie iniziale (ce ne furono poi altre)" ha continuato Bradley "Probabilmente più che per ogni altro episodio di What If...? ci siamo ispirati ai fumetti per delle scene specifiche, perché sono davvero fantastiche".

Vedremo allora cosa accadrà in questo episodio di What If...?, anche se uno degli elementi presenti dovrebbe essere uno Spider-Man cacciatori di zombie, almeno stando alla nuova figure di What If...? di Hot Toys.

E voi, quanto attendete la nuova serie Marvel? Fateci sapere nei commenti.