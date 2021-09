What If...?, un poster svela il protagonista del prossimo episodio della serie Marvel!

Sono giorni che ci chiediamo quale sarà il prossimo universo alternativo What If...?, la serie animata del Marvel Cinematic Universe in programmazione su Disney+ che esplora le sfaccettature del Multiverso, e ora è finalmente arrivato in rete un poster ufficiale che svela il nuovo protagonista.

Come potete vedere voi stessi in calce alla notizia, il poster in questione è dedicato a Thor (che in originale sarà doppiato dallo stesso Chris Hemsworth e in italiano da Massimiliano Manfredi) ed è stato condiviso proprio dall'account ufficiale dedicato al Dio del Tuono.

Dopo un episodio 1x06 di What If...? più radicato alle vicende terrestri, dunque, la serie tornerà ad esplorare la componente galattica del franchise e lo farà, stando alle indiscrezioni, con una puntata in cui Thor organizza sulla Terra un colossale party intergalattico che rischia di distruggere il pianeta. Proprio per questo, l'episodio in questione è noto come 'Party Thor'.

Vi ricordiamo che il settimo episodio di What If...? debutterà su Disney+ mercoledì 22 settembre, come sempre a partire dalle ore 09:00 italiane. Che aspettative avete nei confronti di Party Thor? Come di consueto, fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti qui sotto.

