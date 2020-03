What If...?: prima potenziale occhiata a Iron Man nella nuova serie animata Marvel?

A quanto pare, i Marvel Studios potrebbero già aver anticipato un primo sguardo a Iron Man e alla sua nuova armatura per come rappresentati in What If...?, la nuova serie animata prodotta dagli studi di Kevin Feige in arrivo il prossimo anno sul servizio di streaming Disney+.

E proprio dalla piattaforma digitale Disney, lanciata anche in Italia lo scorso 24 marzo, arriverebbe una prima occhiata alla serie animata, in quanto - secondo un utente di Reddit - lo speciale sul Marvel Cinematic Universe contenuto nel catalogo del servizio, Expanding the Universe, mostrebbe una prima immagine proprio di Iron Man nella serie.

Esattamente al minuto 7:22 dello speciale, si può notare un'immagine proprio di Iron Man con indosso una paricolarissima e inedita armatura che sembra suggerire che Tony Stark sarà impegnato nel pianeta di gladiatori Sakaar in un episodio della serie. In ogni caso, lo stesso Jeff Goldblum, in una precedente intervista, ha confermato che sarebbe apparso nell'episodio in quesione riprendendo i panni del Grandmaster. "Ho interpretato il ruolo di nuovo un paio di giorni fa. Sono andato negli studi della Disney e ho registrato la voce per Grandmaster per un episodio di uno show chiamato What If...? che sarà su Disney+. Si tratta di una serie animata con tutti i personaggi che amiamo della Marvel, inclusi Grandmaster e Iron Man e Korg. Taika Waititi ha già registrato le sue parti vocali e per un paio d'ore mi sono divertito a farlo".

A questo punto non è chiaro chi presterà la voce a Tony Stark/Iron Man nella serie, dato che Robert Downey Jr. ha ribadito il suo addio al personaggio.

Novità anche a tema Captain America: pare, infatti, che in What If…? vedremo anche uno Steve Rogers versione zombie, mentre alcune concept art ci hanno mostrato le prime immagini di Peggy Carter.