What If...?: Il produttore anticipa: 'La seconda stagione sarà più inserita nel MCU'

Nel corso di una nuova intervista, Brad Winderbaum, produttore esecutivo della serie animata dei Marvel Studios What If...?, ha rivelato che i piani per la seconda stagione della serie sono quelli di inserire in maniera più insistente la narrazione dei nuovi episodi nel tessuto del Marvel Cinematic Universe, e non con semplici accenni.

Intervenuto come ospite nel podcast This Week In Marvel, al produttore è stato chiesto un piccolo aggiornamento su quello che i fan dovranno aspettarsi dalla annunciata seconda stagione di What If. "Abbiamo annunciato la seconda stagione dello show, che sta procedendo bene nello sviluppo. Proprio abbiamo iniziato a vedere le animazioni del primo episodio e ci saranno più avventure scatenato con l'Osservatore e inizierà ad avere maggiore risonanza all'interno del Marvel Cinematic Universe e ne avrà ancora di più man mano che andrà avanti la stagione 2".

Oltre a questo, sull'account di Marvel Entertainment è apparso un poster che mostra un Miles Morales alternativo in versione Wolverine e la data d'uscita della seconda stagione dello show, ovvero marzo 2022.

Intanto, tra la scrittura di What If 2 e le discussioni sulla fase 4 del MCU, i capi della Marvel si sono concessi del tempo per comprendere quale tra i quattro Chris di Hollywood sia più apprezzato. Nel caso in cui non lo sappiate, parliamo di Hemsworth, Evans, Pine e Pratt. Tra questi solo Pine ancora non ha preso parte al MCU, anche se secondo molti sarebbe in trattativa. La battaglia dei Chris è qualcosa di cui si parla ormai da tanto, e alla Marvel l'hanno analizzata con tanto di grafici e visual aids a portata di mano. Da questa analisi è venuto fuori soltanto che il meno apprezzato è Chris Pratt, interprete di Peter Quill nel franchise.